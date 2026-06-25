ألمانيا تسجل قفزة في طلبات الالتحاق بالجيش بعد إطلاق برنامج الخدمة العسكرية الجديد

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، الأربعاء، أن طلبات الالتحاق بالقوات المسلحة الألمانية شهدت ارتفاعا حادا منذ إطلاق برنامج الخدمة العسكرية الجديد الذي يهدف إلى زيادة أعداد الجنود.

وقالت الوزارة إن ألمانيا تلقت نحو 38 ألفا و500 طلب للانضمام إلى مختلف المسارات العسكرية منذ بداية العام الجاري، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما ارتفع عدد المجندين بنسبة 13% ليصل إلى نحو 11 ألف شخص.

ودخل قانون الخدمة العسكرية الجديد حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي، في إطار سعي ألمانيا إلى تحقيق الأهداف الجديدة لحجم القوات التي أقرها حلف شمال الأطلسي (ناتو) استجابة للتهديدات الأمنية المتزايدة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وتهدف برلين إلى رفع عدد أفراد قواتها المسلحة العاملة إلى 260 ألف عنصر، مقارنة بأكثر قليلا من 180 ألفا حاليا، إضافة إلى بناء قوة احتياطية قوامها 200 ألف فرد.

وفي إطار البرنامج، أُرسلت استبيانات إلى الشباب الذين يقتربون من سن 18 عاما لقياس مدى استعدادهم للخدمة العسكرية. ويلزم الدستور الألماني الرجال بإكمال الاستبيان، في حين تبقى المشاركة فيه اختيارية بالنسبة للنساء.



وأوضحت الوزارة أنه جرى إرسال نحو 298 ألف استبيان حتى 18 يونيو الجاري. وأعرب أكثر من خُمس الذكور الذين استجابوا للاستبيان عن اهتمامهم بالخدمة العسكرية، فيما تم بالفعل اختيار نحو 530 شخصا لبدء الخدمة خلال عام 2026.