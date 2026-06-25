نائب رئيس الوزراء: الكثير من الصناعات لا تحسب سعر تكلفة الخدمة بشكل جيد

قال الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الكثير من الصناعات في مصر لا تحسب سعر تكلفة الخدمة بشكل جيد.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، أن هناك قصورًا في نظم محاسبة التكاليف، موضحًا أن السعر لا يعكس التكلفة بل يزيد عنها كثيرًا.

وأوضح أن من يحددوا قيمة هذا التسعير يعتمدون على محدودية العرض في حين يواصل المواطن الشراء، بينما عندما يزيد العرض يجب مراجعة عناصر التكلفة.

وشدد على أن هذا الأمر لا يقتصر على القطاع الخاص بل يشمل الحكومة أيضًا، موضحًا أنه في الخدمات الحكومية مثل الصحة والنقل والتعليم وغيرها لابد من تبني نظم قياس تكلفة أداء السلعة أو الخدمة.

وأوضح أن المواطن يجب أن يكون على علم بمتوسط تكليف التعليم وما يدفعه من مصروفات، وبالتالي يكون على إطلاع بقيمة ما يحصل عليه من دعم، مؤكدا أن الأمر نفسه يجب أن يكون قائمًا في القطاعات الأخرى.

ونوه بأنه من الصعب أن تنضبط منظومة الدعم بدون احتساب تكلفة أداء السلعة أو الخدمة، موضحًا أن هذا الأمر سيتم العمل عليه في الفترة المقبلة.





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