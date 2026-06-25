الوفد: القائم بأعمال السفير الأمريكي يزور الحزب وضريح سعد زغلول غدًا

أكد الدكتور عماد زكي، المتحدث الرسمي باسم رئيس حزب الوفد، أن روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، يزور حزب الوفد غدًا الخميس، وذلك بناءً على طلب رسمي منه، لمناقشة تداعيات الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية وتأثيرها على العلاقات المصرية الأمريكية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئيس الوفد أنه، في بيان، بناءً على طلب القائم بأعمال السفير، يبدأ جدول الزيارة بزيارة ضريح زعيم الأمة سعد زغلول، الواقع بمنطقة الفلكي بوسط البلد، وكان قد طلب أيضًا زيارة بيت سعد زغلول المجاور للضريح، ولم تتيسر الزيارة بسبب الترميمات التي تجريها وزارة الثقافة منذ عامين.

وأشار زكي، إلى أنه عقب الانتهاء من زيارة الضريح، سيتوجه القائم بأعمال السفير إلى مقر حزب الوفد بالدقي، وسيكون في استقباله الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، ورئيسا الهيئتين البرلمانيتين لحزب الوفد بمجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات الحزب، للوقوف على رؤية الوفد فيما يدور على الساحة الإقليمية من أحداث.