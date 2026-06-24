مهرجان قرطاج يحتفي باليوبيل الماسي يوليو المقبل

صابر الرباعي يفتتح الفعاليات.. وعودة ميادة الحناوي بعد غياب 21 عاما.. ومفاوضات مع ماجدة الرومي لإحياء حفل الختام

أعلنت إدارة مهرجان قرطاج الدولى فى تونس، احتفاءه هذا العام باليوبيل الماسى له بمناسبة مرور 60 عامًا على انطلاقه، وذلك فى الفترة الممتدة من منتصف يوليو المقبل حتى منتصف أغسطس على خشبة المسرح الأثرى بقرطاج.

وكشف المهرجان عن وجود 30 عرضًا فنيًا وموسيقيًا ومسرحيًا خلال فعاليات المهرجان، أغلبها يستوحى أفكاره من الثقافة التونسية الشعبية.

ومن المقرر أن يفتتح الفنان التونسى صابر الرباعى فعاليات المهرجان بعرض غنائى ضخم يوم 18 يوليو على خشبة المسرح الأثرى فى قرطاج فى حضور عدد من الموسيقيين والعازفين التونسيين.

ومن المنتظر أن يمزج صابر الرباعى بين أشهر أغانيه الطربية والرومانسية، ومختارات من التراث التونسى، وفقرات خاصة أعدت للاحتفاء بتاريخ مهرجان قرطاج، مع لوحات موسيقية تستعيد محطات بارزة من تاريخ الأغنية التونسية.

كما أعلنت إدارة «قرطاج» عودة المطربة السورية ميادة الحناوى للغناء فى تونس ضمن فعاليات المهرجان يوم الخميس الموافق 6 أغسطس المقبل على خشبة المسرح الأثرى هناك.

ومن المقرر أن تقدم ميادة الحناوى خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها الطربية الكلاسيكية، من بينها: «أنا بعشقك»، «الحب اللى كان»، «فاتت سنة»، «كان يا مكان» و«ساعة زمن».

وتأتى مشاركة الحناوى فى هذه الدورة بعد غيابها عن إقامة الحفلات فى تونس منذ 21 عامًا كاملة منذ آخر مشاركة لها فى أغسطس 2005، فقد أولت إدارة المهرجان اهتمامًا خاصًا بدعوة الحناوى حرصًا لجعل الدورة الـ60 استثنائية.

ووفق لإعلام تونسى تأكد مشاركة الفنان اللبنانى وائل جسار فى فعاليات الدورة المقبلة، لكن لم تحدد إدارة المهرجان حتى الآن الموعد النهائى لحفله، وأنه جارٍ التفاوض فى الوقت الحالى مع المطربة اللبنانية ماجدة الرومى لإحياء حفل الختام يوم 21 أغسطس المقبل، لكن لم يتم الإعلان بشكل رسمى ونهائى.

وكانت الدورة الـ59 الماضية من مهرجان قرطاج الدولى قد شهدت حضور عدد كبير من الفنانين الذين أحيوا أمسياته الطربية، ولعل أبرزهم أحلام والتى أحيت حفل الختام، بينما شارك فيه عدد آخر، أبرزهم الفلسطينى محمد عساف واللبنانيون نانسى عجرم ونجوى كرم وناصيف زيتون، وأقامت المطربة المصرية مى فاروق أمسية طربية احتفاءً بأم كلثوم.