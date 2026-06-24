أثارت العرافة البرازيلية الشهيرة "فو باهيانا" موجة واسعة من الجدل بعد نشرها توقعات وصفت بالغرائبية.

وزعمت العرافة أن مباراة منتخب البرازيل أمام اسكتلندا في كأس العالم 2026 ستشهد أحداثًا غير مسبوقة، من بينها تعرض عدد من اللاعبين والجماهير للاختطاف بواسطة أجسام طائرة مجهولة.

وقالت باهيانا، التي يتابعها أكثر من 24 مليون شخص عبر منصة انستجرام، إنها شاهدت في إحدى رؤاها كائنات فضائية تغزو ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية أثناء إقامة المباراة المقررة فجر الغد الخميس، ضمن منافسات كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأضافت في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها: "رأيت سفينة فضائية تهبط داخل الملعب، ثم شاهدت لاعبين يتم اختطافهم بواسطة أول مركبة وصلت إلى المكان"، مشيرة إلى أن سفينة أكبر ظهرت لاحقًا وقامت باختطاف أعداد كبيرة من الحاضرين داخل الاستاد.

وأضافت العرافة أن من بين الأشخاص الذين شاهدتهم في رؤيتها كان نجما المنتخب البرازيلي نيمار وفينيسيوس جونيور، مؤكدة أنها رأتهما بوضوح ضمن من تم اقتيادهم على متن المركبة الفضائية.

وأوضحت أن المشهد الذي رأته كان مليئًا بحالات الذعر والصراخ والبكاء، مؤكدة أن هذه ليست المرة الأولى التي تراودها فيها مثل هذه الرؤية، وهو ما دفعها إلى مشاركة توقعاتها مع متابعيها رغم ما قد تثيره من انتقادات.

وشددت باهيانا على ثقتها في صحة ما تتوقعه، قائلة إنها لا تخشى فقدان مصداقيتها إذا لم تتحقق هذه النبوءة، مضيفة أن يوم 24 يونيو سيشهد "حدثًا سيئًا للغاية" خلال المباراة المقامة في ميامي.

واختتمت تصريحاتها بالقول إن "ضوءً جديدًا سيظهر في السماء أثناء حدث رياضي كبير، وسيشاهده الناس في مختلف أنحاء العالم"، في توقع أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، بين من اعتبره مجرد خيال مثير للجدل ومن تعامل معه على سبيل الترفيه.