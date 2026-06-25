 سويسرا تحسم الصدارة وتفوز على كندا بثنائية في كأس العالم 2026 - بوابة الشروق
الخميس 25 يونيو 2026 1:06 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟


النتـائـج تصويت

سويسرا تحسم الصدارة وتفوز على كندا بثنائية في كأس العالم 2026

الشروق
نشر في: الخميس 25 يونيو 2026 - 12:04 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2026 - 12:04 ص

حقق منتخب سويسرا فوزًا مهمًا على نظيره الكندي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وجاءت المباراة قوية بين المنتخبين، قبل أن يتمكن المنتخب السويسري من حسمها لصالحه بهدفين مقابل هدف على أرض كندا.

وسجل روبن فارجاس الهدف الأول لمنتخب سويسرا مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46، قبل أن يعزز يوهان مانزامبي التقدم بهدف ثانٍ، فيما قلص بروميس ألواتوبي إيمانويل أكينبيلو الفارق بهدف لصالح كندا في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب سويسرا المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما جاء منتخب كندا في المركز الثاني بـ4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب البوسنة والهرسك، فيما حل منتخب قطر في المركز الأخير بنقطة واحدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك