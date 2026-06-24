اختيار كوثر بن هنية وشهربانو سادات بلجنة تحكيم فينيسيا السينمائي

كشف مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى عن القائمة الكاملة للجنة التحكيم الدولية لدورته الـ 83، والتى تقام فى الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر القادم. وتترأس اللجنة الممثلة والمخرجة والمنتجة الأمريكية ماجى جيلينهال، وتضم فى عضويتها المخرجة وكاتبة السيناريو التونسية كوثر بن هنية؛ والمخرجة والكاتبة الأفغانية شهربانو سادات؛ والملحن والفنان الإنجليزى دانيال بلومبرج؛ الباحث والأستاذ الجامعى الإيطالى فرانشيسكو كاسيتى. المخرج والكاتب الفرنسى كزافييه جيانولى؛ والمخرج والمنتج من هونج كونج جونى تو.

ستمنح لجنة تحكيم الجوائز الرئيسية للمسابقة، بما فى ذلك جائزة الأسد الذهبى لأفضل فيلم، وجائزة الأسد الفضى الكبرى للجنة التحكيم، وجائزة الأسد الفضى لأفضل مخرج، وجوائز كوبا فولبى لأفضل ممثلة وممثل، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل سيناريو، وجائزة مارسيلو ماسترويانى لأفضل أداء متميز.

وكانت ماجى جيلينهال الممثلة التى تحولت إلى مخرجة قد قدمت أول أفلامها الروائية الطويلة فى مهرجان فينيسيا بفيلم «الابنة الضائعة» عام 2021، والذى فاز بجائزة أفضل سيناريو فى المهرجان.

أما بن هنية فتعود إلى مهرجان فينيسيا السينمائى بعد فوزها بجائزة الأسد الفضى الكبرى للجنة التحكيم العام الماضى عن فيلم «صوت هند رجب»، الذى رُشِح أيضا لجائزة الأوسكار.

بينما بلومبرج، فقد فاز بجائزتى الأوسكار والبافتا عن موسيقاه التصويرية لفيلم «الوحشى» للمخرج برادى كوربيت، والذى عُرض لأول مرة فى ليدو عام ٢٠٢٤، وحصل على جائزة أفضل مخرج، ليحصد ١٠ ترشيحات لجائزة الأوسكار وثلاث جوائز. كما ألّف بلومبرج موسيقى فيلمى «بومبى: تحت الغيوم« و«وصية آن لى».

فيما افتتحت شهريار بانو سادات، مهرجان برلين السينمائى لهذا العام بفيلمها الروائى «لا رجال صالحون».