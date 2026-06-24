سياتل تتمسك بفعاليات دعم المثلية في مباراة مصر وإيران بالمونديال

كشفت تقارير صحفية خارجية عن تمسك اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026، في سياتل، بفعاليات دعم المثلية الجنسية، خلال مباراة منتخب مصر أمام إيران.

ويواجه منتخب مصر نظيره، إيران، صباح يوم السبت المقبل، على ملعب سياتل، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وذكرت وكالة رويترز أن سياتل معروفة بدعمها لمجتمع المثلية الجنسية، حيث تنتشر أعلام الرينبو في أرجاء المدينة على مدار العام، ويُعدّ مهرجان دعم المثلية الذي يُقام في يونيو من أكبر المهرجانات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يدفعها لزيادة تلك الفعاليات خلال مباراة مصر وإيران.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم حثّ على منع أي أنشطة متعلقة بمسيرة دعم المثلية، بحجة أن مثل هذه الفعاليات تتعارض مع القيم الثقافية والدينية للبلاد ذات الأغلبية المسلمة، وهو نفس ما أقدم عليه اتحاد الكرة الإيراني.

وأضافت وكالة رويترز: "لكن في سياتل، لا شك في أن تلك الفعاليات ستقام كما هو مخطط لها".

وقالت هيدا ماكليندون، من اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم في سياتل: "سيأتي كأس العالم ويذهب في غضون ثلاثة أسابيع، واحتفالات دعم المثلية تقام في نهاية هذا الأسبوع منذ أكثر من 50 عامًا.. سيحدث ذلك في نهاية هذا الأسبوع، وسيحدث بعد فترة طويلة من كأس العالم".

وقال جون كيرنز، مدير نادي كريمويرك المحلي للمثليين لوكالة رويترز إنه لن يتم إيقاف بث كأس العالم على التلفزيون الرسمي في إيران أو مصر، كما هو متبع، لحجب أعلام الرينبو التي سترفعها جماهير المدينة.

من جهته، برأ الاتحاد الدولي لكرة القدم نفسه من تلك الأزمة، حيث قال متحدث باسم فيفا في تصريحات لوكالة رويترز: "تلك الفعاليات مبادرة من المدينة المضيفة، ومنفصلة عن الفيفا".

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب إيران المركز الثالث برصيد نقطتين.