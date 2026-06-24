عزام: تخفيض عقوبة الزمالك بشأن النهائي الأفريقي كان متوقعا

أكد نصر الدين عزام، المحامي الدولي، أن الإجراءات الخاصة بتخفيض العقوبة الموقعة على نادي الزمالك عقب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 أمام نهضة بركان المغربي بدأت منذ فترة، وليست خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن العقوبة تم تخفيضها بنسبة 50%.

وأوضح عزام، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، أن محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) أصدرت حكمًا نهائيًا لصالح نادي الزمالك في الاستئناف المقدم ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بشأن أحداث المباراة النهائية، حيث قررت المحكمة تخفيض الغرامة المالية من 200 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، بما يمنح النادي الحق في استرداد مبلغ 100 ألف دولار تم خصمه من مستحقاته لدى الاتحاد الأفريقي.

وأشار المحامي الدولي إلى أن قرار المحكمة جاء استنادًا إلى الدفوع والأسانيد التي تقدم بها النادي خلال مراحل التقاضي، والتي أكدت حرص الزمالك على حسن تنظيم المباراة وعدم وجود سوابق مماثلة بحقه خلال السنوات السابقة.

ووجه نصر الدين عزام الشكر إلى عمرو أدهم ومسؤولي نادي الزمالك على تعاونهم في ملف عقوبة نهائي الكونفدرالية، مؤكدًا أن إدارة النادي ستواصل التواصل مع الاتحاد الأفريقي من أجل استرداد باقي المبالغ المستحقة.

وكشف عزام أن ملف عقوبة كأس السوبر الأفريقي 2024 حاليًا أمام المحكمة الرياضية، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بإلغاء العقوبة أو تخفيضها، مؤكدًا أن العمل مستمر خلال الفترة الحالية من أجل الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة لصالح النادي.