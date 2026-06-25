الشرع يستقبل نجيب ساويرس في قصر الشعب بدمشق

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استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، في قصر الشعب بدمشق، رجل الأعمال نجيب ساويرس.

جرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، حسبما نقلت قناة الإخبارية عن الرئاسة السورية.

وفي 4 مايو الماضي، التقى الشرع، في قصر الشعب بدمشق، رجل الأعمال المصري حسن علام، لبحث فرص التعاون وبناء الشراكات في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات وتأهيل البنية التحتية.

وجرى خلال اللقاء حينها بحث واقع بيئة الأعمال في سوريا، والخطوات الحكومية الهادفة إلى تعزيز جاذبية السوق السورية أمام الاستثمارات النوعية، بما يسهم في دعم مسار التعافي والتنمية.