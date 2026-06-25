قطر تودع المونديال بثلاثية البوسنة

ودّع المنتخب القطري منافسات كأس العالم لكرة القدم من دور المجموعات بعد خسارته أمام منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وافتتح كريم ألاجبيجوفيتش التسجيل للمنتخب البوسني في الدقيقة 29، قبل أن تتعقد مهمة "العنابي" أكثر بعدما سجل الحارس محمود أبو ندى هدفاً بالخطأ في مرماه بالدقيقة 34، مانحاً البوسنة أفضلية بهدفين.

ونجح حسين الهيدوس في إعادة الأمل لقطر بتسجيله هدف تقليص الفارق في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم البوسنة 2-1.

وفي الشوط الثاني حاول المنتخب القطري العودة إلى أجواء اللقاء، إلا أن إرمين ماهيمتش أنهى آماله بتسجيل الهدف الثالث للبوسنة في الدقيقة 80، مؤكداً تفوق منتخب بلاده وحسمه نقاط المباراة.

وبهذا الانتصار رفع منتخب البوسنة والهرسك رصيده إلى أربع نقاط، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية بفارق الأهداف خلف منتخب كندا. أما المنتخب القطري فاكتفى بنقطة واحدة في المركز الرابع والأخير، ليغادر البطولة من الدور الأول بعد مشاركة لم ترتقِ إلى طموحات جماهيره.