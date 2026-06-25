أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حصول جميع متقاضي المعاش من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على زيادة 15% اعتبارًا من مطلع يوليو القادم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء: «كل من يتقاضى معاش تحت أي مسمى في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هيزيد معاشة الـ15%».

ولفت إلى شمول هذا القرار لبعض الفئات المستثناة من الزيادات سابقًا، ومنها الحاصلين على المعاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدي لإنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، قائلًا:«من ضمن وسائل الإصلاح إن بما إن قرر معاش لهذا الشخص فتنطبق عليه الزيادة».

وذكر أن تكلفة هذه الزيادة ستتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بينما تتحمل الخزانة العامة نسبة منها، مؤكدًا: «مش كل التكلفة بتتحملها الخزانة».

واردف أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تُقدر بـ70 مليار جنيه، مضيفًا: «وإحنا بنقرر الزيادة السنوية دي بنقول إن تكلفتها 70 مليار الناس بتفكر أن دا كل تكلفة الزيادة لا دي مش كل تكلفة الزيادة».

وأوضح أن هذه التكلفة تُحدّث سنويًا، موضحًا: «هذه الزيادة هتدخل في حساب زيادة المعاش اللي هتتعمل في يوليو اللي جاي فقمية التكلفة بتاعت الزيادة ليها قيمة سنوية».

وقال إن الدولة ستتحمل تكاليف هذه الزيادة لنحو 20 عامًا باعتبارها متوسط مدة صرف المعاشات، معلقًا: «كل سنة هنفضل نتحمل هذه الزيادة لمدة متوسط مدة صرف المعاش حوالي 20 سنة فبفضل شايل الـ70 مليار دول لمدة 20 سنة».





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل بما يعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

واوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، مشيرًا إلي أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهًا.