البرازيل تكتسح اسكتلندا بثلاثية وتؤكد جاهزيتها للمنافسة على المونديال

واصل المنتخب البرازيلي عروضه القوية في كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب اسكتلندا بنتيجة 3-0، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليؤكد مكانته بين أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

ودخلت البرازيل المباراة بقوة، مستفيدة من أخطاء دفاعية متكررة لدى المنتخب الاسكتلندي، حيث افتتح فينيسيوس جونيور التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة بعدما استغل هفوة دفاعية ووضع الكرة بسهولة في الشباك.

وعاد فينيسيوس لهز المرمى مجددًا في الدقيقة 22 مستفيدًا من خطأ آخر في الدفاع الاسكتلندي، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بداعي وجود مخالفة في بداية الهجمة.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح المنتخب البرازيلي في تعزيز تقدمه، عندما حول فينيسيوس جونيور عرضية متقنة من برونو جيمارايش إلى الشباك برأسية رائعة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم السامبا بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني حاول المنتخب الاسكتلندي العودة إلى المباراة، لكن الحارس أليسون تألق في أكثر من مناسبة، أبرزها تصديه لرأسية خطيرة من سكوت ماكتوميناي، ليحافظ على نظافة شباكه.

وحسمت البرازيل المواجهة بشكل نهائي في الدقيقة 60، بعدما استغل ماتيوس كونيا تمريرة مميزة من برونو جيمارايش داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الزاوية اليمنى للمرمى مسجلًا الهدف الثالث.

وأجرى المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي عدة تغييرات خلال الشوط الثاني، أبرزها مشاركة نيمار كبديل في الدقيقة 76، فيما واصل المنتخب البرازيلي سيطرته حتى صافرة النهاية.

وكاد المنتخب الاسكتلندي أن يسجل هدف حفظ ماء الوجه في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لكن أليسون واصل تألقه وتصدى ببراعة لتسديدة قوية من ماكتوميناي، لتنتهي المباراة بفوز البرازيل بثلاثية نظيفة عززت بها حظوظها في البطولة العالمية.