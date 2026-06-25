فيفا يرفض طلبًا «أخلاقيًا» لمصر وإيران قبل مواجهتهما في كأس العالم

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» طلبًا مشتركًا من مصر وإيران يقضي بمنع مظاهر دعم مجتمع الميم «مثلي الجنسية» خلال المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في كأس العالم 2026، مؤكدًا السماح للجماهير بإدخال الأعلام الملوّنة إلى ملعب سياتل.

وأشارت صحيفة «ميرور» البريطانية، إلى أن المباراة الحاسمة تأتي ضمن منافسات المجموعة السابعة، بالتزامن مع الاحتفالات السنوية لمجتمع الميم في مدينة سياتل، ما يضع اللقاء في دائرة جدل واسع، خاصة في ظل المواقف الرافضة للعلاقات المثلية في كلا البلدين.

وكان الاتحادان المصري والإيراني قد طالبا باستبعادهما من فعاليات «برايد» المقامة في المدينة، إلا أن «فيفا» تجاهل هذه المطالب، مشددًا على التزامه بعدم تقييد حرية التعبير داخل الملاعب، وفقًا للوائح السلوك المعتمدة في البطولة.

وقبل اللقاء، سُمح لمنتخب إيران بالسفر مبكرًا إلى الولايات المتحدة، عقب تهديده بتقديم شكوى رسمية بسبب قيود سفر اعتبرها غير عادلة، في وقت لم تلقَ فيه اعتراضات الجانبين بشأن الاحتفالات أي استجابة من الاتحاد الدولي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء الجمعة، حيث يتأهل الفائز إلى الأدوار الإقصائية، فيما أعرب مسؤولو البلدين عن رفضهم لأي مظاهر دعم لمجتمع الميم خلال اللقاء.

وأكد «فيفا» في بيان رسمي أن بطولة كأس العالم 2026 «حدث شامل يرحب بالجماهير من مختلف الخلفيات»، موضحًا أن الرموز العامة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأعلام الملوّنة، مسموح بها داخل الملاعب طالما تتوافق مع القواعد المنظمة.

في المقابل، توقعت سلطات مدينة سياتل حدوث احتجاجات على هامش المباراة، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أي تطورات، في ظل تخصيص مناطق محددة للتظاهر وتعزيز الإجراءات الأمنية في محيط الملعب.