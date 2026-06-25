 إدارة ترامب تطلب من الكونجرس تمويلا إضافيا معظمه لحرب إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إدارة ترامب تطلب من الكونجرس تمويلا إضافيا معظمه لحرب إيران

رويترز
نشر في: الخميس 25 يونيو 2026 - 5:58 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2026 - 5:58 ص

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​من الكونجرس اليوم الأربعاء تمويلا إضافيا ‌يبلغ 87.6 مليار دولار، يخصص معظمه "لاحتياجات عاجلة" متعلقة بالحرب مع إيران، بالإضافة إلى الاستجابة ​لتفشي فيروس إيبولا في أفريقيا.
وتضمن ​الطلب، المنشور على الموقع الإلكتروني للبيت ⁠الأبيض، مبلغ 67.15 مليار دولار ​للجيش. وقال البيت الأبيض إن الطلب ​يشمل 21 مليار دولار للبنتاجون لشراء الذخائر وتعزيز القاعدة الصناعية الأمريكية ودعم القدرات الحيوية.
ويتضمن ​الطلب أيضا 500 مليون دولار لبرنامج ​الأمن الصحي العالمي من أجل الوقاية من ‌تفشي ⁠فيروس إيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا ودول أخرى، ورصده والتصدي له. وقال البيت الأبيض "هذا التمويل ضروري لحماية ​الأمريكيين ومنع ​انتقال ⁠الفيروس إلى الولايات المتحدة".
ويسعى الطلب إلى تخصيص 800 مليون ​دولار للمساعدات الإنسانية الدولية لدعم ​الاستجابة ⁠لتفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا، بما يشمل تجهيز منشأة للحجر الصحي ⁠في ​كينيا.
ويريد الطلب كذلك 11.1 ​مليار دولار لدعم المزارعين الأمريكيين.


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