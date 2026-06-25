إدارة ترامب تطلب من الكونجرس تمويلا إضافيا معظمه لحرب إيران

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​من الكونجرس اليوم الأربعاء تمويلا إضافيا ‌يبلغ 87.6 مليار دولار، يخصص معظمه "لاحتياجات عاجلة" متعلقة بالحرب مع إيران، بالإضافة إلى الاستجابة ​لتفشي فيروس إيبولا في أفريقيا.

وتضمن ​الطلب، المنشور على الموقع الإلكتروني للبيت ⁠الأبيض، مبلغ 67.15 مليار دولار ​للجيش. وقال البيت الأبيض إن الطلب ​يشمل 21 مليار دولار للبنتاجون لشراء الذخائر وتعزيز القاعدة الصناعية الأمريكية ودعم القدرات الحيوية.

ويتضمن ​الطلب أيضا 500 مليون دولار لبرنامج ​الأمن الصحي العالمي من أجل الوقاية من ‌تفشي ⁠فيروس إيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا ودول أخرى، ورصده والتصدي له. وقال البيت الأبيض "هذا التمويل ضروري لحماية ​الأمريكيين ومنع ​انتقال ⁠الفيروس إلى الولايات المتحدة".

ويسعى الطلب إلى تخصيص 800 مليون ​دولار للمساعدات الإنسانية الدولية لدعم ​الاستجابة ⁠لتفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا، بما يشمل تجهيز منشأة للحجر الصحي ⁠في ​كينيا.

ويريد الطلب كذلك 11.1 ​مليار دولار لدعم المزارعين الأمريكيين.