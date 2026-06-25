إدارة ترامب تطلب من الكونجرس تمويلا إضافيا معظمه لحرب إيران

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونجرس اليوم الأربعاء تمويلا إضافيا يبلغ 87.6 مليار دولار، يخصص معظمه "لاحتياجات عاجلة" متعلقة بالحرب مع إيران، بالإضافة إلى الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في أفريقيا.
وتضمن الطلب، المنشور على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، مبلغ 67.15 مليار دولار للجيش. وقال البيت الأبيض إن الطلب يشمل 21 مليار دولار للبنتاجون لشراء الذخائر وتعزيز القاعدة الصناعية الأمريكية ودعم القدرات الحيوية.
ويتضمن الطلب أيضا 500 مليون دولار لبرنامج الأمن الصحي العالمي من أجل الوقاية من تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا ودول أخرى، ورصده والتصدي له. وقال البيت الأبيض "هذا التمويل ضروري لحماية الأمريكيين ومنع انتقال الفيروس إلى الولايات المتحدة".
ويسعى الطلب إلى تخصيص 800 مليون دولار للمساعدات الإنسانية الدولية لدعم الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا، بما يشمل تجهيز منشأة للحجر الصحي في كينيا.
ويريد الطلب كذلك 11.1 مليار دولار لدعم المزارعين الأمريكيين.