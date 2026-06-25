السفير الأمريكي لدى إيطاليا: الخلاف بين ترامب وميلوني لم يؤثر على التحالف بين واشنطن وروما

سعى السفير الأمريكي لدى إيطاليا، تيلمان فيرتيتا، إلى تهدئة التوترات بين البلدين الحليفين، مؤكدا أن العلاقات بينهما "جيدة"، رغم الخلاف العلني الذي نشب مؤخرا بين رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال فيرتيتا، في مقابلة اليوم الأربعاء، وهي أول تصريحات له لوسائل الإعلام عقب الخلاف الذي شهدته العلاقات بين الإدارتين الأمريكية والإيطالية، إنه "لا يوجد ما يدعو للقلق عندما يختلف زعيمان يراقب الجميع كل ما يقومان به"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف "لكن هذا الخلاف لا علاقة له بالعلاقات بين إيطاليا والولايات المتحدة".

وكان ترامب وميلوني تبادلا الانتقادات اللاذعة الأسبوع الماضي في خلاف أعقب لقاءهما خلال قمة قادة مجموعة السبع في فرنسا، قبل أن تتجه التصريحات اللاحقة من الجانبين إلى قدر أكبر من التهدئة.

وأكد السفير فيرتيتا أن الشراكة العسكرية بين البلدين لا تزال قائمة ولم تتأثر بالخلاف السياسي، وقال "نحن حلفاء رائعون".