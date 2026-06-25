أكد رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، دعمه السابق لتولي حسام حسن القيادة الفنية للمنتخب الوطني، مشددًا على أن آرائه تأتي دائمًا من منظور فني بحت، دون أي اعتبارات شخصية.

وأوضح عبد العال، في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر فضائية TeN، أنه كان من أوائل المطالبين بتعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب في أكثر من مناسبة، بداية من فترة ما بعد رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر عقب مونديال 2018، مرورًا بالفترة التي سبقت تعيين الراحل إيهاب جلال، وكذلك البرتغالي كارلوس كيروش، مؤكدًا وجود العديد من التسجيلات التي توثق تلك المطالبات.

وفي سياق متصل، قلل عبد العال من أهمية فوز المنتخب الوطني على نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، معتبرًا أن مستوى المنافس لا يعكس إنجازًا حقيقيًا. وشدد على أن الطموح الأكبر يجب أن يتمثل في مواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة، وبلوغ المربع الذهبي، على غرار الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في مونديال 2022.