قال الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح بوزارة الثقافة، إن مسرح الإسكندرية سابقًا كان وجّهة جميع المسرحيين خلال فصل الصيف، مضيفًا:«كانت دائمًا الموسم الصيفي دا ينتقل من القاهرة إلى الإسكندرية».

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، إلى توقف هذا التقليد لفترة، نظرًا لعمليات ترميم مسرح بيرم التونسي وغيره من المسارح التابعة لوزارة الثقافة.

وأكد انتهاء عمليات ترميم مسرح بيرم التونسي، لافتًا إلى تنوع العروض المسرحية بالموسم الصيفي، وتركيزها على الجانب الترفيهي، والعروض الكوميدية، والموسيقية، والاستعراضية.

وأكمل: «جمهور إسكندرية بيطالب بالمسرح بكل ألوانه.. فإحنا إن شاء الله بنعد وجبة دسمة لجمهور الإسكندرية وإن شاء الله كل واحد هيلاقي مبتغاه أو هيلاقي ذوقه الفني في العروض المسرحية».

وأشار إلى أن العروض ستتنوع بين الكوميديا، التراجيديا، الكلاسيكيات، الاستعراضية، وغيرها، معلقًا: «هتبقى وجبة مسرحية عظيمة».



