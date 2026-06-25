منتخب مصر يصل إلى سياتل استعدادًا لمواجهة إيران في الجولة الحاسمة بالمونديال

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة سياتل استعدادًا لخوض مواجهة إيران ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد رحلة خاصة تم توفيرها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وقال إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، إن البعثة غادرت مدينة سبوكين، مقر إقامة المنتخب، في تمام الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، الموافق الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، استعدادًا للانتقال إلى سياتل قبل المباراة المرتقبة أمام المنتخب الإيراني.

وأوضح مدير المنتخب أن الفراعنة سيخوضون مرانهم الرئيسي في سياتل عند الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي يوم 24 يونيو، وهو ما يوافق السادسة صباح يوم 25 يونيو بتوقيت القاهرة، ضمن التحضيرات الفنية الأخيرة للمباراة.

ويدخل منتخب مصر المواجهة وهو في صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، بعدما استهل مشواره بالتعادل 1-1 أمام بلجيكا، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية، ليقترب من حسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة.