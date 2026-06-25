نيمار يعود للظهور بقميص البرازيل بعد غياب 981 يومًا

عاد نيمار إلى صفوف منتخب البرازيل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023، بعدما شارك في الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب اسكتلندا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وخاض النجم البرازيلي، البالغ من العمر 34 عامًا، أول مباراة دولية له منذ الهزيمة أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم يوم 17 أكتوبر 2023، وهي المباراة التي تعرض خلالها لإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى، ما تسبب في معاناة طويلة مع الإصابات.

وشكّل استدعاء نيمار إلى قائمة البرازيل للمونديال مفاجأة للكثيرين من جانب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خاصة بعد غيابه عن أول مباراتين في البطولة بسبب إصابة في عضلة الساق.

ودفع أنشيلوتي بنيمار في الدقيقة 76 بدلًا من ماتيوس كونيا، عندما كانت البرازيل متقدمة بثلاثة أهداف دون رد، ليحظى باستقبال حافل من الجماهير التي احتفت بكل لمسة له للكرة.

وبهذا الظهور، خاض نيمار كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته، قبل أن ينهار باكيًا عقب صافرة النهاية أثناء تحيته للجماهير في ملعب ميامي.

وكانت الإصابة التي تعرض لها في بداية مشواره مع الهلال السعودي قد أثرت بشدة على مسيرته، لينتهي الأمر بفسخ عقده في يناير 2025 بعد مشاركته في سبع مباريات فقط خلال 18 شهرًا. وبعد ذلك عاد إلى ناديه السابق سانتوس، حيث سجل 17 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة في 43 مباراة.