فرنسا وإيطاليا تسعيان لبناء تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة

ستسعى فرنسا وإيطاليا لبناء تحالف دولي لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة بعثة حفظ السلام الحالية التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل، حسبما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي بعد قمة ثنائية في أنتيب يوم الخميس: "كما تعلمون، تنتهي بعثة اليونيفيل في نهاية العام، ونعتقد أنه من الضروري ضمان وجود دولي يمنع حدوث فراغ أمني خطير للغاية".

وذكرت ميلوني أن روما وباريس اتفقتا على إطلاق تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة، وتدرسان عقد مؤتمر دولي للمضي قدما في هذه المبادرة.

ووفقا لماكرون، فإن الأولوية تمثلت في تعزيز سيادة لبنان وقواته المسلحة حنى لا تصبح أراضيه منطلقا لصراع إقليمي أوسع.

وقال إن هناك حاجة لإجراء مناقشات مع السلطات اللبنانية لتأسيس تحالف واسع وتحديد مهامه، مضيفا أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان سيأخذ شكل قوة متعددة الجنسيات إلى جانب الجيش اللبناني أو بعثة جديدة للأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر في أغسطس 2025 إنهاء بعثة اليونيفيل، التي تأسست عام 1978 لمراقبة المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان. ومن المتوقع أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية بعد انسحابها.

ويخطط الاتحاد الأوروبي بالفعل لبعثة دعم مدنية وعسكرية منفصلة للقوات المسلحة والشرطة اللبنانية.