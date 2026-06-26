إيران تحذر السفن من استخدام مسارات غير معتمدة بمضيق هرمز

حذرت إيران يوم الخميس من أن السفن التي تعبر مضيق هرمز يجب أن تستخدم فقط المسارات المعتمدة والمحددة من قبل طهران، وذلك في أعقاب هجوم على سفينة قبالة سواحل عمان.

وقالت الهيئة العامة للموانئ والخدمات البحرية الإيرانية، وهي الجهة المسؤولة عن الخليج، في منشور على منصة إكس، إن المسارات غير المعتمدة من قبل إيران لا تشملها ضمانات للمرور الآمن. وأضافت أن أي عواقب تنجم عن استخدام مسارات غير مصرح بها ستكون المسؤولية الكاملة لمالك السفينة والمستأجر والقبطان.

وفي وقت سابق، علقت المنظمة البحرية الدولية مؤقتا عملية الإجلاء في الممر المائي الاستراتيجي، مستشهدة بمخاوف أمنية بعد الهجوم.

وقال أرسينيو دومينجيز، المدير العام للمنظمة البحرية الدولية في بيان: "لقد قررت تعليق التنفيذ مؤقتا من أجل إعادة التأكيد على أن ضمانات السلامة اللازمة لا تزال قائمة للسفن المدرجة في قائمة الإجلاء لدينا وجميع السفن في المنطقة".

وذكر أن القرار جاء في أعقاب هجوم وقع يوم الخميس على سفينة في خليج عمان كانت قد عبرت مضيق هرمز.

وأضاف: "هذه السفينة لم تعبر بموجب إطار الإجلاء التابع للمنظمة البحرية الدولية".

ولم تقدم الوكالة الأممية التي تتخذ من لندن مقرا لها المزيد من التفاصيل حول السفينة أو طبيعة الهجوم. ووفقا للرابطة البحرية الدولية لمالكي السفن (بيمكو)، فإن السفينة كانت سفينة تجارية تعبر مضيق هرمز عبر منطقة المرور الساحلي قبالة عمان.

وقال دومينجيز: "لقد أكدت دائما أن سلامة البحارة تظل في المقام الأول. لذلك، ولضمان نهج منسق وسلامة الملاحة، سيجري تعليق خطة الإجلاء حتى يتستى الحصول على مزيد من الوضوح".

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الحرس الثوري الإيراني هاجم سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في المضيق. وقالت صحيفة واشنطن بوست إن السفينة أصيبت بمسيرة إيرانية .

وكان الحرس الثوري الإيراني قد ذكر في وقت سابق يوم الخميس أن السفن التي تعبر المضيق لن تكون آمنة إلا إذا اتبعت المسارات التي حددتها إيران. وفي وقت لاحق من اليوم، قالت الهيئة العامة للموانئ والخدمات البحرية الإيرانية على منصة إكس إن السفن التي تستخدم مسارات أخرى لن يغطيها التأمين أو مطالبات المسؤولية ذات الصلة.