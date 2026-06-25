أجيري يعلن تشكيل المكسيك لمواجهة التشيك في الجولة الحاسمة من كأس العالم

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كشف خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب المكسيك، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة التشيك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام المباراة على ملعب أزتيكا في تمام الرابعة صباحًا، حيث يسعى المنتخب المكسيكي إلى تأكيد صدارته للمجموعة ومواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة.

وضم تشكيل المكسيك كلًا من:

حراسة المرمى: رانجيل.

خط الدفاع: خورخي سانشيز، مونتيس، إسرائيل رييس، خيسوس تشافيز.

خط الوسط: إدسون ألفاريز، مورا، لويس رومو، ألفارو فيدالجو.

خط الهجوم: روبرتو ألفارادو، غويليرمو، جوليان كينيونيس.

في المقابل، أعلن منتخب التشيك تشكيله الرسمي للمباراة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: ماتي كوفار.

خط الدفاع: توماس هوليس، روبن هراناتش، لاديسلاف كرايتشي.

خط الوسط: فلاديمير كوفال، توماش سوتشيك، فلاديمير داريدا، ألكسندر سويكا.

خط الهجوم: لوكاش بروفود، باتريك شيك، بافل شولتس.

ويدخل منتخب المكسيك اللقاء متربعًا على قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب التشيك المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ما يجعل المباراة ذات أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في سباق التأهل إلى الدور التالي.