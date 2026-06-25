قال الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الحكومة توصلت إلى قرار فيما يخص التحول إلى الدعم النقدي لكن الأمر تحت الدراسة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، أن الدعم النقدي أفضل كثيرًا من الدعم السلعي، موضحًا أن هذا الملف مطروح للنقاش منذ نحو 50 سنة.

وأوضح أن الدراسة تشمل تحديد طريقة التطبيق، لا سيما أن هذا الملف يتضمن الكثير من التفاصيل، منوها بأنه لم يتم تحديد موعد بشأن التحوُّل حتى الآن.

وأشار إلى أن التطبيق قد يكون بنهاية العام الجاري، مؤكدا أن الأمر تتداخل فيه الكثير من الوزارات.

وشدد عيسى على أن هذا الملف يتسم بأنها شديد الحساسية، وأوضح أنه مع الاقتناع بأهمية هذا التحول واحتياج الدولة إليه فمن الضروري أن يُدرس بمنتهى الدقة والتأني.

وأكد ضرورة كل الحالات المرتبطة بهذا الملف لتكون دراسته شاملة ومتكاملة.