الأجهزة الأمنية بالقليوبية تضبط 4 أشخاص وشقيق طبيبة الأسنان بعد واقعة التعدي عليها بشبرا الخيمة

ألقت الأجهزة الأمنية في القليوبية، القبض على 4 أشخاص وشقيق طبيبة الأسنان، على خلفية واقعة التعدي عليها بإحدى الوحدات الصحية بمدينة شبرا الخيمة، والتي أسفرت عن إصابة الطبيبة بكسر في الساعد الأيسر وإصابات أخرى.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكد أنها تابعت ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة منسوبة إلى إحدى المنشآت الطبية بشبرا الخيمة، تتضمن ادعاءات بحدوث اعتداء على طبيبة أسنان خلال تأدية عملها.

وشددت الوزارة على أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض يوفر إطارًا تشريعيًا واضحًا لحماية مقدمي الخدمات الصحية خلال أداء واجبهم، مع عقوبات رادعة على أي اعتداء يستهدف الأطقم الطبية أو العاملين بالقطاع الصحي، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي اعتداء أو إساءة ضد العاملين بالمنظومة الصحية، وستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت الصحة أن الواقعة تخضع للتحقيق القانوني والإداري من قبل الجهات المختصة، وفق الإجراءات الرسمية المتبعة للوقوف على جميع الملابسات والاستماع إلى جميع الأطراف، بما يضمن إظهار الحقيقة كاملة وحماية حقوق الجميع.

وأهابت الوزارة بكل الأطراف احترام سيادة القانون وعدم استباق نتائج التحقيقات، مؤكدة أن حق المواطنين في تقديم الشكاوى مكفول، شريطة أن يتم ذلك عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ودعت وزارة الصحة والسكان وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل إلى تحري الدقة والموضوعية، احترامًا لسيادة القانون وحفاظًا على حقوق جميع الأطراف.

وجددت الوزارة تقديرها للجهود المبذولة من الفرق الطبية في خدمة المرضى، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة تكفل كرامتهم وسلامتهم.