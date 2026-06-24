وزير الصحة يتواصل مع النائب العام ويوجه نائبه بزيارة طبيبة أسنان شبرا ضحية واقعة الاعتداء

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، الحالة الصحية لطبيبة الأسنان التي تعرضت للاعتداء في إحدى المراكز الطبية، وتتلقى الرعاية الطبية حاليا بمستشفى ناصر التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك تمهيدا لإجراء التدخلات الجراحية اللازمة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، وجه بمتابعة تقديم الخدمة الصحية للطبيبة على أعلى مستوى من الجودة، مع توفير كل أشكال الدعم الطبي والنفسي والإداري لها ولأسرتها، في إطار الالتزام الراسخ للوزارة بتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة وسلامة جميع العاملين بالقطاع الصحي.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، تواصل مع «النائب العام» المستشار محمد شوقي، لاتخاذ الاجراءات القانونية الفورية حيال الواقعة، حيث تم تحرير محضر رسمي باسم المنشأة الصحية محل الاعتداء، وذلك بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة، وفقاً لأحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، الذي ينص على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يعتدي على مقدمي الخدمات الصحية أو يعرض سلامتهم للخطر، وهو ما دخل فعليا حيز التنفيذ بعد التحفظ على 4 من المعتدين، وإحالتهم للنيابة العامة .

وأشار «عبدالغفار» إلى تواصل وزير الصحة والسكان، مع والد الطبيبة المصابة، حيث أكد حرص الوزارة على حصول كل ذي حق على حقه، ومتابعة الحالة الصحية للطبيبة، وتلقيها للخدمة الطبية اللازمة على الوجه الأكمل حتى تمام شفائها وعودتها للعمل.

وثمنت وزارة الصحة والسكان الجهود المخلصة التي تبذلها الفرق الطبية، مؤكدة استمرارها في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحمايتهم وتمكينهم من أداء رسالتهم الإنسانية والمهنية على الوجه الأكمل.