لاتفيا: الطائرة المسيرة التي أسقطتها مقاتلات الناتو جاءت من بيلاروس

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صرح وزير الدفاع اللاتفي رايفيس ميلنيس، للتلفزيون اللاتفي، اليوم الاثنين، بأن طائرة مسيرة أسقطتها مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) فوق لاتفيا الأسبوع الماضي، دخلت المجال الجوي اللاتفي قادمة من بيلاروس.

وأضاف ميلنيس، أن مصدر الطائرة المسيرة لا يزال غير واضح.

وكانت مقاتلات إيطالية من طراز يوروفايتر قد اسقطت الطائرة المسيرة، يوم الجمعة الماضي، فوق منطقة بالفي شمال شرقي البلاد، على بُعد نحو 20 كيلومترا من البلدة التي تحمل نفس اسم المنطقة.

وقام الجيش اللاتفي، بتفتيش موقع تحطم الطائرة، وفجر الحطام الخطر بصورة آمنة.

وأوضح ميلنيس، أن خبراء ما زالوا يفحصون أجزاء من الطائرة المسيرة.

وحسب الجيش اللاتفي، دخلت الطائرة المسيرة المجال الجوي اللاتفي نتيجة تشويش روسي على إشاراتها.

وأثار ذلك تكهنات بأنها ربما كانت طائرة مسيرة أوكرانية انحرفت عن مسارها.

وشدد ميلنيس، على أنه سيتم مواصلة إسقاط الطائرات المسيرة التي تدخل الأراضي اللاتفية؛ حفاظا على سلامة السكان وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن خطر وقوع حوادث أخرى تتعلق بالطائرات المسيرة لا يزال قائما.