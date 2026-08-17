انخفاض معدل الخصوبة بماليزيا بسبب تأخر الزواج وتأجيل الحمل

يعد تأخر سن الزواج، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتأجيل الحمل، من بين العوامل التي تسهم في انخفاض معدلات الخصوبة في ماليزيا.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية، اليوم الاثنين، عن عبدالشكور عبد الله المدير العام للمجلس الوطني للسكان وتنمية الأسرة، إن معدل الخصوبة الكلي في البلاد انخفض من 2.1 طفل في عام 2010، إلى 1.6 طفل في عام 2022.

وأضاف عبدالله، أن ميل الجيل الحالي لتأخير الزواج يعمل أيضا على تقليص فترة الإنجاب المتاحة للأزواج، حيث ارتفع متوسط سن الزواج للنساء إلى حوالي 27 عاما بالمقارنة مع 24 عاما قبل عقدين من الزمن، بينما يبلغ متوسط سن الزواج للرجال حوالي 30 عاما.

وقال للصحفيين بعد افتتاحه لاحتفال ولاية كيلانتان بـ"اليوم العالمي للسكان" لعام 2026 في معهد بانجي لإدارة المزارعين، اليوم الاثنين: "كما يميل الأزواج إلى تأجيل الحمل، في حين أن سن الخصوبة لدى المرأة يستمر من 15 إلى 49 عاما، ويبدأ في التراجع بعد سن 35 عاما".