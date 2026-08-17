ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي بأي وسيلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه «لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي بأي شكل من الأشكال».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «سيظل هدفنا دائمًا وأبدًا ألا تحصل إيران على سلاح نووي بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ظرف كان».

ووقعت الولايات المتحدة وإيران على مذكرة التفاهم في يونيو الماضي، بهدف وقف الأعمال العدائية وتمهيد الطريق لإبرام «اتفاق نهائي» في غضون 60 يوما من أجل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وتسوية القضايا المعقدة مثل البرنامج النووي الإيراني.

وانقضت مهلة الـ60 يوما عند منتصف الليل دون التوصل إلى اتفاق ملموس حتى الآن، وتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك الاتفاق المؤقت، كما أدت موجات عديدة من التصعيد إلى تفاقم الصراع في الشرق الأوسط.

وجاء الاتفاق المؤقت بعد أكثر من 3 أشهر من صراع دموي أدى إلى تعطيل حركة التجارة في الخليج بشكل كبير، وبخاصة صادرات النفط والغاز.

وتضمن الاتفاق بنودا تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة على إيران، وتحديد التوقعات للمحادثات المستقبلية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

لكن الاتفاق سرعان ما انهار بسبب الصراعات حول المضيق، مما أدى إلى تجدد الضربات العسكرية في نهاية شهر يونيو.

وفي 8 يوليو، قال ترامب إن مذكرة التفاهم قد «انتهت».