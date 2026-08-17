خفض أسعار الوقود في بولندا حتى نهاية أغسطس الجاري

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خفضت بولندا، ضريبة القيمة المضافة على الوقود، وأعلنت حد أقصى لأسعار الوقود اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى نهاية عطلة المدارس في 31 أغسطس.

وأظهرت الخطط، أنه سوف يتم تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها 8% بتراجع من 23%، كما أن وزارة الطاقة سوف تحدد حدأ أقصى لمبيعات الوقود بالتجزئة كل يوم استنادا إلى متوسط أسعار الجملة وتكاليف التشغيل لأكبر الموردين.

وحددت وزارة الطاقة، حدا أقصى لليوم الإثنين يعادل نحو 49ر1 يورو (1.73 دولار) للتر للبنزين العادي ونحو 1.67 يورو للبنزين الممتاز ونحو 1.71 يورو للديزل.

وتهدف الحكومة البولندية إلى تخفيف الأعباء المالية من على كاهل الأفراد العائدين من عطلاتهم.

وفي ألمانيا المجاورة، انتهى خفض مؤقت في الضريبة كانت مدته شهرين بحلول نهاية يونيو وسط دعوات متكررة لتخفيف الأعباء من على السائقين.