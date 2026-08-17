الصين تسعى لإضافة خطوط أنابيب غاز ونفط لمسافة 20 ألف كيلومتر بحلول 2030

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تسعى الصين، لإضافة خطوط أنابيب غاز ونفط جديدة لمسافات طويلة تصل إلى 20 ألف كيلومتر، بحسب الخطة الخمسية الخامسة عشرة بشأن تطوير النفط والغاز، التي نشرها الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الخطة تستهدف إضافة 440 ميلون طن متري من النفط بما يعادل إمدادات النفط والغاز المحلية بحلول 2030، في حين سيتم توسيع شبكة الأنابيب طويلة المسافات إلى 220 ألف كيلومتر.

وجاء في الخطة أن الصين تسعى للاستمرار في تعزيز القدرة على الاكتفاء الذاتي لنظام قطاع النفط والغاز الحديث.