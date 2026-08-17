أربع دول أوروبية تساعد بلجيكا في احتواء حريق غابات

مازالت جهود مكافحة حريق غابات في محمية "هاي فينز" الطبيعية في بلجيكا الواقعة بالقرب من الحدود مع ألمانيا، مستمرة صباح اليوم الإثنين، فيما تأتي المساعدة من أربع دول أوروبية.

واحترق نحو ثلاثة آلاف هكتار من الأراضي منذ بدأ الحريق الجمعة الماضية.

واجه رجال الإطفاء ظروفا صعبة حيث تجعل الرياح العاتية نسبيا والمتغيرة باستمرار والتضاريس الوعرة للمحمية إلى جانب قلة الطرق المؤدية إليها والمستنقعات الواسعة عملية مكافحة الحرائق معقدة.

وقال فرانتس - كارل بودين نائب عمدة مونشاو، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه مع عودة ضوء النهار سوف يتم تكثيف العمليات مجددا.

وقامت السلطات، بإجلاء نحو 30 ساكنا من 17 منزلا في أجزاء من مونشاو في وقت متأخر من أمس الأحد كإجراء احترازي بسبب خطرالدخان الكثيف.

وسوف تستأنف المروحيات عملياتها في المنطقة التي يصعب الوصول إليها.

وتعمل الدول الأوروبية على تقديم المساعدة لبلجيكا.

فمن المقرر أن تصل مروحيتان من القوات المسلحة الألمانية بلجيكا ظهر اليوم، ووصول مروحيتين نرويجيتين ليلا، يأتي ذلك إلى جانب مروحية هولندية ذات خزان مياه كبير وطائرتي إسقاط مياه من السويد.