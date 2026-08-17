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ارتفاع التضخم في أسعار المنتجين في التشيك إلى 1.6%

براغ - د ب أ
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2026 - 11:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2026 - 11:45 ص

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التشيكي، اليوم الإثنين، تسارع تضخم أسعار المنتجين الصناعيين في يوليو لأعلى مستوى خلال 19 شهرا.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 1.6% على أساس سنوي في يوليو، وهذه النسبة أسرع من الـ1.3% في يونيو، وترتفع الأسعار منذ أبريل.

وكان هذا أعلى معدل تضخم منذ ديسمبر 2024 عندما ارتفعت الأسعار 2.8%.

ومن بين القطاعات، نمت أسعار الصناعات التحويلية بأسرع وتيرة بنسبة 3.2% مقابل 2.8% قبل شهر.

ومن ناحية أخرى، تراجع نمو الأسعار السنوية في التعدين والمحاجر إلى 1.9% من 2.1%.

وأظهرت البيانات، أن التراجع السنوي في أسعار المرافق انخفض إلى 3.9% من 4.4%.

ومن بين الفئات الصناعية الرئيسية، قفزت أسعار الطاقة 2.2%، وارتفعت أسعار السلع الوسيطة 4.4%.

وعلى الجانب الآخر، انخفضت تكاليف السلع الاستهلاكية غير المعمرة 2.9%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين 0.3%.

 

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