 انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في 5 ولايات بأفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في 5 ولايات بأفغانستان

كابول - د ب أ
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2026 - 11:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2026 - 11:24 ص

أعلنت مبادرة "أفغانستان خالية من شلل الأطفال"، اليوم الاثنين، انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في خمس ولايات أفغانية.

وذكرت المبادرة وفي بيان جرى نشره على منصة "إكس" ونقلته وكالة أنباء "باجهوك" الأفغانية، أن الحملة تشمل ولايات نانجارهار وكونار وكابول وهيرات وفرح.

وأوضحت المبادرة، أن الحملة سيتم تنفيذها في جميع مديريات نانجارهار الـ22، بالإضافة إلى سبع مديريات في كونار، وست في كابول، ومديريتين في هيرات، ومديريتين في فرح.

وأضافت المنظمة، أن الحملة تهدف إلى الاستجابة السريعة لحالات الإصابة المؤكدة التي ظهرت مؤخرا بشلل الأطفال، إلى جانب منع انتشار الفيروس.

 

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