اليابان: محطة فوكوشيما النووية تنهي أحدث دفعة من تصريف المياه المعالجة

أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، المشغلة لمحطة فوكوشيما رقم 1 للطاقة النووية، اليوم الاثنين، أن المحطة أكملت الجولة الرابعة من تصريف المياه المعالجة إلى المحيط الهادئ خلال السنة المالية 2026.

وفي أحدث جولة من التصريف، التي بدأت في 30 يوليو، قامت المحطة النووية الواقعة شمال شرقي اليابان، التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء كارثة (زلزال وتسونامي عام 2011) بتصريف نحو 7800 طن من المياه المحتوية على التريتيوم المشع عبر نفق تحت الماء يقع على بُعد نحو كيلومتر واحد قبالة الساحل، بعد تخفيفها بكميات كبيرة من مياه البحر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية (جيجي برس).

وخلال السنة المالية التي بدأت في أبريل، من المقرر أن تقوم المحطة بتصريف ما مجموعه نحو 62400 طن من المياه المعالجة على ثماني دفعات.

وأظهرت عمليات الرصد التي أجرتها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية والحكومة اليابانية، أن مستويات التريتيوم في مياه البحر والمنتجات السمكية ظلت حتى الآن أقل بكثير من معايير السلامة التي حددتها الدولة.