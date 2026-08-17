الجيش الألماني يحقق هدف زيادة قوامه إلى 186 ألفا و700 جندي

سجل الجيش الألماني، في يوليو الماضي أكبر عدد من الجنود منذ 13 عاما، ليواصل بذلك السير نحو تحقيق الأهداف التي حددتها الحكومة الرامية إلى زيادة قوام الجيش.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية في برلين، اليوم الاثنين، أن عدد الرجال والنساء في صفوف الجيش بلغ نحو 186 ألفا و700 فرد حتى 31 يوليو الماضي.

وبالمقارنة مع يوليو 2025، ارتفع عدد الجنود بنسبة 2%، أي بزيادة نحو 3700 رجل وامرأة.

وبذلك يقع قوام الأفراد العسكريين في منتصف العام ضمن النطاق المستهدف لعام 2026، والذي حُدد في إطار النقاش حول نظام الخدمة العسكرية الجديد بما يتراوح بين 186 ألفا و190 ألف جندي. وكانت الحدود الدنيا المستهدفة قد تحققت بالفعل لمدة شهرين في بداية العام.

وارتفع عدد طلبات التقديم بنسبة 26% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ حاليا نحو 47 ألفا و300 شخص يرغبون في الالتحاق بالجيش.

وسجلت الوزارة، نحو 15 ألفا و400 تعيين جديد، بزيادة 12% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبزيادة 4500 مقارنة بيونيو.

ووفقا لهذه البيانات، يخدم حاليا نحو 12 ألفا و100 شخص في إطار الخدمة العسكرية التطوعية والخدمة المحدودة المدة، كجزء من نظام الخدمة العسكرية الجديد في الجيش الألماني. ويمثل ذلك زيادة بنحو 6% مقارنة بالعام الماضي.

وحتى 31 يوليو 2026، أُُرسلَت نحو 378 ألف رسالة تتضمن استبيان حصر الراغبين في الخدمة العسكرية.

وحتى الآن، رد نحو 96% من الرجال ونحو 4% من النساء والأشخاص من تصنيفات جندرية أخرى ضمن المهلة المحددة، بما في ذلك المهلة الإضافية.