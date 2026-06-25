 ترامب: إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية

رويترز
نشر في: الخميس 25 يونيو 2026 - 5:24 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2026 - 5:24 ص

قال ‌الرئيس الأمريكي ​دونالد ​ترامب اليوم ⁠الأربعاء ​إن ​إيران تقدم تنازلات ​كبيرة ​للغاية.
وأضاف ترامب ‌للصحفيين "نحن ⁠نحقق تقدما كبيرا. ​إيران ​تقدم ⁠تنازلات ​كبيرة ​للغاية. ⁠سنرى ما ⁠سيحدث".


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