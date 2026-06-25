زلزالان قويان يهزان فنزويلا ويتسببان في انهيار مبان بالعاصمة كاراكاس

ضرب زلزالان متتاليان قويان فنزويلا مساء الأربعاء، ما أدى إلى انهيار مبان في العاصمة كاراكاس.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزالين بـ2ر7 و5ر7 درجة على مقياس ريختر، ما يجعلهما من بين أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالميا منذ بداية العام الجاري، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ووقع الزلزال الثاني، وهو الأقوى، على عمق ضحل يبلغ نحو 10 كيلومترات، مما أثار مخاوف من وقوع أضرار جسيمة وسقوط ضحايا.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن أشخاص يُحتمل أن يكونوا عالقين تحت الأنقاض.

وأفادت الهيئة بوقوع زلزال ثان أقوى بلغت شدته 5ر7 درجة بعد دقيقة واحدة فقط. وبلغ عمق الزلزال الثاني 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد 16 كيلومترا جنوب غربي مورون.

ويعد هذان الزلزالان من بين الأقوى التي ضربت فنزويلا منذ أكثر من قرن.

وأعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز إغلاق أحد المطارات وتعليق الدراسة، بعدما تسبب الزلزالان في أضرار بعدة ولايات.

وأصدر مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا من تسونامي لجزر فيرجن. كما أصدرت السلطات في جمهورية الدومنيكان تحذيرا مماثلا للجزيرة، في حين رُفع سريعا تحذير آخر كان قد صدر لبورتوريكو.

وأخلت أعداد من السكان المباني التي تعرضت للاهتزاز في كاراكاس وبقوا في الخارج، فيما بدت الصدمة واضحة على كثيرين منهم بعد مشاهدة جدران كاملة انهارت، ما جعل الأثاث داخل المباني ظاهرا من الشارع. كما شوهدت سحب من الغبار في حيين من أحياء العاصمة، وهما منطقتان تشهدان عادة نشاطا كثيفا للمطاعم والمحال التجارية.

وقال وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو إن الزلزال شعر به السكان في ولايات عدة. وأضاف أن حي ألتاميرا في كاراكاس شهد "أوضاعا مقلقة" مع انهيار منازل ومبان، مشيرا إلى احتمال وقوع إصابات، وداعيا السائقين إلى إفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف ومركبات الطوارئ.

وقال كابيو عبر التلفزيون الرسمي: "ندرك أن بعض الناس قد يشعرون بالذعر، لكننا نتحرك وفق الإجراءات المعتمدة لتفعيل جهود الإغاثة والإنقاذ ومساعدة من هم في أمسّ الحاجة إليها". وأضاف: "كونوا حذرين جدا مع الأطفال وكبار السن، وتواصلوا مع بعضكم البعض للتأكد من أن أحدا لم يتعرض للأذى".

كما حث السكان على البقاء خارج المباني، محذرا من أن الهزات الارتدادية قد تتسبب في مزيد من الأضرار لبعض المنشآت.