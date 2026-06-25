مدرب المغرب: نحتاج لشيء واحد للفوز بكأس العالم

أكد محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، ثقته في قدرة «أسود الأطلس» على المنافسة بقوة لحصد لقب كأس العالم 2026، مشددًا على أن الفريق يمتلك كل المقومات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

ونجح منتخب المغرب في التأهل إلى دور الـ32 من البطولة، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، متساويًا مع البرازيل المتصدر، الذي تفوق بفارق الأهداف.

وقال وهبي، في تصريحات صحفية: «دخلنا مرحلة جديدة تمامًا، ونحتاج إلى شيء واحد فقط، وهو الإيمان بقدرتنا على التتويج باللقب». وأضاف: «للوصول إلى هذا الهدف، يجب أن نكون على قدر عالٍ من الالتزام، فنحن نمتلك الإمكانيات التي تؤهلنا لنكون الأفضل، والجميع داخل الفريق، من لاعبين وجهاز فني، يؤمنون بذلك».

وتطرق مدرب المغرب للحديث عن مواجهة هايتي، قائلًا: «كنا نطمح لحسم صدارة المجموعة، لكن هايتي لعبت دون ضغوط وقدمت أداءً قويًا في الهجمات المرتدة، ما جعل المباراة صعبة».

وتابع: «قدمنا مباراة مميزة وخلقنا العديد من الفرص، وأنا سعيد للغاية بأداء اللاعبين، فقد فرضنا سيطرتنا على مجريات اللقاء معظم فتراته».

وعن منافس دور الـ32، أوضح وهبي: «لا يوجد لدي تفضيل معين، فهناك 3 منتخبات محتملة، لكل منها أسلوب مختلف، وعلينا أن نكون مستعدين لأي سيناريو».

واختتم تصريحاته قائلًا: «هذه بطولة كأس العالم، وقد جئنا بطموحات كبيرة، وفي النهاية يجب أن نتعامل مع كل مباراة وفق معطياتها، ونقدم أفضل ما لدينا».