الملك تشارلز الثالث يعتزم الكشف عن فاتورته الضريبية الشخصية لتعزيز الشفافية

من المتوقع أن يصبح ملك بريطانيا تشارلز الثالث أول شخصية ملكية بريطانية تكشف عن فاتورتها الضريبية الشخصية اليوم الخميس، حيث سيستجيب للمطالب بتحقيق المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالأمور المالية الملكية، بعد أشهر من العناوين الإخبارية المحرجة بشأن شقيقه الأصغر الأمير السابق اندرو.

وسيتم الإفصاح عن المعلومات خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي يعقد في قصر باكنجهام بشأن المنحة السيادية، وهي الآلية التي يمول من خلالها دافعو الضرائب الملكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية. وكان القصر قد نشر العام الماضي تقريرا من 159 صفحة بشأن كيفية إنفاقه لـ 3ر86 مليون جنيه استرليني (7ر113 مليون دولار) تلقاها من وزارة الخزانة، تتضمن أموالا من أجل عملية تجديد كبيرة للقصر.

وعلى الرغم من أن تشارلز نشر تفاصيل الضرائب التي دفعها على دخله الخاص عندما كان أميرا لويلز، فإن هذه ستكون أول مرة يقوم بذلك منذ توليه العرش في أعقاب وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية عام 2022. ومن المتوقع أن يحذو الأمير ويليام، أمير ويلز حاليا، حذو والده خلال مؤتمر صحفي منفصل.

وتأتي هذه الخطوات بعدما طالب النواب والمواطنون بمزيد من الشفافية بشأن الأعمال الداخلية للشخصيات الملكية في أعقاب الكشف عن علاقات الأمير السابق اندرو، الذي تم تجريده من ألقابه عام 2025.

وعلى الرغم من أن الملك غير ملزم بدفع ضريبة دخل، فإن تشارلز يدفع طواعية ضرائب على دخله الخاص. وكانت والدته قد بدأت دفع ضرائب عام 1993 بعد غضب شعبي من تكلفة تجديد قلعة ويندسور في أعقاب حريق مدمر.