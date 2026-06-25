 الحرس الثوري يحذر من الإبحار خارج مسارات إيران في هرمز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحرس الثوري يحذر من الإبحار خارج مسارات إيران في هرمز

وكالات
نشر في: الخميس 25 يونيو 2026 - 10:37 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2026 - 10:37 ص

حذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، من إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران في مضيق هرمز، منوهة إلى أن أي ممر جديد يُعلن عنه دون ⁠⁠تنسيق معها يُعدّ "أمرا مرفوضا وينطوي على خطورة بالغة".

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن القوة البحرية للحرس الثوري قولها إن "بعض الجهات" أعلنت عن مسار جديد دون إبلاغ طهران، مشددة على أن العبور الآمن والمسار الوحيد المسموح به عبر المضيق هو الذي تحدّده إيران.

وأكد الحرس ⁠⁠الثوري أن التنسيق معه أمر إلزامي من أجل عبور السفن عبر هرمز، محذرا من أنه ⁠⁠سيتخذ إجراءات ضد السفن المخالفة.

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