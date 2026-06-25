إسبرييا يفوز برئاسة كولومبيا ويتعهد بتعزيز العلاقات مع إسرائيل: صديق وفي وحليف راسخ لنا

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في كولومبيا، الخميس، تنصيب المرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا رئيسا منتخبا للبلاد، فيما تعهد الأخير بتعزيز العلاقات مع إسرائيل "على نحو غير مسبوق".

وأفاد رئيس المجلس الوطني للانتخابات كريستيان كويروز خلال مراسم الإعلان، أنه تم الانتهاء من عملية الفرز لأصوات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 يونيو.

بدوره أعلن أمين السجل المكلف المسؤول عن الانتخابات خايمي إيرناندو سواريز رسميا انتخاب أبيلاردو دي لا إسبرييا رئيسا لكولومبيا للفترة 2026-2030.

وفي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حصل إسبرييا، مرشح حركة "المدافعون عن الوطن" اليمينية، على 49.66 بالمئة من الأصوات، فيما نال منافسه اليساري إيفان سيبيدا، مرشح تحالف "الميثاق التاريخي" الحاكم، 48.70 بالمئة.

ومن المقرر أن يتسلم إسبرييا مهامه من الرئيس الحالي غوستافو بيترو في 7 أغسطس المقبل.

وفي السياق، أفاد بيان صادر عن مكتب إسبرييا الإعلامي أن إسرائيل "صديق وفي وحليف راسخ" لكولومبيا، مشيرا إلى أن العلاقات بينهما ستدخل مرحلة جديدة.

وجاء في البيان: "ستقوم العلاقة الجديدة مع إسرائيل على الثقة السياسية والتعاون الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والأمن والابتكار واتخاذ موقف واضح في مواجهة التهديدات التي تواجهها الأمم الحرة. وسيتم تعزيز العلاقات مع إسرائيل على نحو غير مسبوق".

وكان إسبرييا تعهد خلال لقائه ممثلين عن الجالية اليهودية أثناء حملته الانتخابية، بأنه في حال فوزه سينقل سفارة كولومبيا من تل أبيب إلى القدس، وستكون بلاده حليفا وفيا لإسرائيل.

كما أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اتصالا هاتفيا مع إسبرييا عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية وفقا للنتائج غير الرسمية.

وكان الرئيس غوستافو بيترو أعلن في 3 مايو 2024 قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، على خلفية الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد بيترو أن بلاده "لن تكون شريكة في الإبادة الجماعية"، وحظر بشكل كامل في 31 أغسطس 2025 تصدير الفحم إلى إسرائيل.