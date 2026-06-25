كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد متوفي حوادث الطرق بنسبة 10.8%، ليسجل 5829 متوفيا عام 2025، مقابل 5260 متوفيا عام 2024، وفقًا للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات.

وبحسب النشرة، جاء أعلى عدد للمتوفين على مستوى المحافظات في محافظة القاهرة، إذ بلغ 779 متوفيا، وأقل عدد للمتوفين في محافظة الأقصر، وبلغ 21 متوفيا عام 2025.

ويُعد شهر مارس أعلى شهور السنة من حيث عدد المتوفين في حوادث الطرق، إذ سجل 583 متوفيا، بينما يُعد شهرا يناير ويوليو الأقل، حيث بلغ عدد المتوفين فيهما 407 متوفين عام 2025.

وأشارت النشرة، إلى أن عدد المتوفين من الذكور بلغ 4921 متوفى، بينما بلغ عدد المتوفيات من الإناث 908 متوفيات عام 2025.

وبالنسبة لفئات السن، جاء أعلى عدد للمتوفين في الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) بعدد 1580 متوفيات، بينما كان أقل عدد في فئة (أقل من 5 سنوات) بعدد 247 متوفى عام 2025.

وأضافت النشرة، أن المتوفين في حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق، جاءت فئة (المار بالطريق) في المرتبة الأولى بعدد 2132 متوفى، وأقلها فئة (الراكب) بعدد 1470 متوفى عام 2025.

وأشارت إلى أن معدل قسوة حوادث السيارات (عدد المتوفين لكل 100 مصاب) بلغ 6.9 عام 2025 دون تغيير عن العام السابق، فيما بلغ معدل (متوفى لكل 100 ألف نسمة) 5.4 متوفى عام 2025 مقابل 4.9 متوفى عام 2024، بنسبة ارتفاع 10.2%.