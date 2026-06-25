أوكرانيا تشن هجمات جديدة على شبه جزيرة القرم وتوقع قتلى وجرحى

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أعلن حاكم شبه جزيرة القرم المعين من قبل موسكو، سيرجي أكسيونوف، مقتل شخصين على الأقل، من بينهما طفل، جراء هجمات أوكرانية جديدة على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وقال أكسيونوف إن شخصين آخرين أصيبا جراء الهجوم الذي استهدف المنطقة المحيطة بمدينة سيمفيروبول.

كما أفادت السلطات بسقوط ضحايا في منطقة بريانسك الروسية الحدودية.

وقال القائم بأعمال حاكم منطقة بريانسك، يجور كوفالتشوك، إن طائرة مسيرة استهدفت سيارة قرب بلدة سولوفا، ما أسفر عن مقتل السائق البالغ من العمر 23 عاما وراكب يبلغ من العمر 15 عاما.

كما أفادت السلطات بأن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية تسببت في اندلاع حرائق في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا.

وفي مقاطعة أبينسكي، اندلع حريق في موقع مصنع جراء سقوط حطام طائرة مسيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم اعتراض 269 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم.