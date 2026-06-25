قائد فيلق القدس يهدد إسرائيل: الانسحاب من جنوب لبنان اليوم أو الفرار مهزومة غدا

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، نقلا عن ‌قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إسماعيل قآني، قوله اليوم الخميس، ⁠إن على إسرائيل الانسحاب طواعية من كامل الأراضي اللبنانية وإلا ستجبر على الفرار مهزومة.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن المسئول العسكري الإيراني، قوله: «إذا لم تنسحب إسرائيل طواعية من جنوب لبنان اليوم، فستضطر للفرار مهزومة غدا».

ووقعت الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي، اتفاقًا ‌مؤقتًا ⁠ينهي الأعمال القتالية على كل الجبهات، ومن بينها لبنان، وتعهدتا ⁠بضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مما يعني ⁠بالنسبة لطهران ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية ⁠من جنوب لبنان.

في السياق، نفى مسئولون إسرائيليون ولبنانيون كبار، الخميس، أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان المحتل، وذلك بعدما قال مسئول أميركي إن إسرائيل سحبت بعض قواتها من المنطقة، في بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية.

وتناقش إسرائيل ولبنان مقترحا مدعوما من الولايات المتحدة يقضي بتسليم القوات الإسرائيلية جزءا من الأراضي اللبنانية، التي احتلتها في أثناء حربها مع حزب الله، إلى الجيش اللبناني كخطوة نحو استعادة لبنان السيطرة على الأراضي المحتلة.

ويعد مقترح إقامة «منطقة تجريبية» جزءا من أحدث جولات المحادثات التي يجريها لبنان وإسرائيل في واشنطن، رغم تراجع زخمها في ظل سعي إيران لإدراج الملف اللبناني ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.