أنس الفقي ينتقد انتشار البودكاست: أخشى تحوله إلى فوضى إعلامية مثل التكاتك

انتقد أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، ظاهرة الانتشار المتسارع للبودكاست، معربًا عن تخوفه من أن يتحول هذا التوسع إلى حالة من الفوضى الإعلامية في ظل غياب معايير واضحة.

وكتب الفقي عبر حسابه على "فيسبوك": "كما توقعت قبل سنوات، تتسارع وتيرة انتشار البودكاست بشكل لافت"، مشيرًا إلى أن بعض هذه البرامج يقدم محتوى ثريًا وأفكارًا جديدة؛ بينما يكتفي البعض الآخر باستحضار الذكريات وسرد الشهادات، إما تجنبًا للخوض في الحاضر أو ابتعادًا عن استشراف المستقبل.

وأضاف أن من اللافت انتقال عدد من مقدمي البودكاست بين مقعد المذيع ومقعد الضيف، حتى تختلط الأدوار أحيانًا ولا يعود واضحًا من يسأل ومن يجيب.

وأكد الفقي، أن البودكاست أصبح مساحة مفتوحة للحضور والتعبير، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع منذ سنوات أن يتفوق على البرامج الحوارية التقليدية، التي فقد كثير منها روح الحوار وتحولت إلى "مونولوجات" تحمل أسماء مقدميها وبصمتهم الخاصة.

وتساءل وزير الإعلام الأسبق: "إلى أين نمضي في زمن البودكاست؟"، مشيرًا إلى أن انتقال إعلاميين كبار إلى هذه المساحة يمثل إضافة مهمة، لكنه أبدى تخوفه من أن يؤدي التوسع المتزايد إلى فوضى إعلامية، قائلًا: "الخشية تبقى من أن تزايد الانتشار يتحول إلى فوضى إعلامية فتصبح مثل التكاتك، ولكن على شاشات أو منصات عشوائية بلا معايير واضحة".