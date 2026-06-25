ميرتس يدعو إلى بدء مفاوضات السلام في أوكرانيا ويؤكد: روسيا لن تكسب الحرب

خلال مشاركته في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا المنعقد في بولندا، دعا المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الخميس إلى البدء في إجراء مفاوضات لإحلال السلام في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقال ميرتس في مدينة جدانسك الواقعة شمالي بولندا إن "روسيا لن تكسب هذه الحرب"، مؤكداً أن أوروبا والتحالف العابر للأطلسي على استعداد لممارسة المزيد من الضغوط على الاقتصاد الروسي المتضرر.

ووجه ميرتس حديثه إلى القيادة السياسية في موسكو قائلاً: "لقد حان الوقت لبدء المفاوضات، وتجميد خط الجبهة، ووقف عمليات القتل".

وشدد ميرتس على أن دعم أوكرانيا، التي تخوض حرباً مع روسيا منذ أكثر من أربع سنوات، يمثل "التزاماً راسخاً لا يتزعزع" بالنسبة لألمانيا.

يُذكر أن المفاوضات التي جرت حتى الآن لإنهاء الصراع، والتي جرت بوساطة من الولايات المتحدة، لم تسفر عن أي نتيجة؛ وتسعى الدول الأوروبية الكبرى إلى إيجاد صيغة للمشاركة في المحادثات.

ويرى الغرب أن موسكو ما زالت تتمسك بمطالب قصوى ترقى إلى حد إخضاع أوكرانيا، وأنها ترفض التحاور مع الأوروبيين.

ويستقبل رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، ونظيرته الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو ضيوف مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في جدانسك، ويشارك في هذه المداولات والمشاورات أيضاً الاتحاد الأوروبي، ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، ومؤسسات دولية مثل البنك الدولي، بالإضافة إلى العديد من ممثلي شركات قطاع الأعمال.