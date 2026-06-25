استشهاد فلسطيني وإصابات جراء قصف الاحتلال قرب المجمع الإيطالي بغزة

استشهد فلسطيني، وأصيب عدد آخر، مساء اليوم الخميس، جراء غارة إسرائيلية غربي مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، أن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب المجمع الإيطالي غربي غزة، مما أسفر عن عدة إصابات أحدهم بجروح حرجة.

ويأتي هذا القصف في إطار استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع قطاع غزة، والتي تشمل عمليات قصف ونسف واغتيالات متواصلة، بالتزامن مع المفاوضات الجارية في القاهرة لتثبيت التهدئة والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ونشرت وزارة الحصة الفلسطينية في غزة، صباح الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: شهيدان و15 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 1031 شهيدًا، و3309 إصابات، و785 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و43 شهيدًا، و173 ألفًا و417 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.