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أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريجيز، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى 164 قتيلا و971 جريحا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الخميس، أكدت فيه على استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وأعربت عن مخاوفها من احتمال ارتفاع عدد الوفيات.

وكانت حصيلة أولية سابقة قد أفادت بمقتل 32 شخصاً وإصابة أكثر من 700، جراء الزلزال المزدوج.

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا جوايرا وأراجوا وكارابوبو وفالكون.