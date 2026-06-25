ألمانيا تعرض إرسال طائرات نقل عسكري إلى فنزويلا لتقديم العون عقب الزلزالين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، المساعدة العسكرية لفنزويلا بعدما تعرضت الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية لزلزالين، وسط مخاوف من وفاة المئات.

وقال بيستوريوس، عبر قناة وزارته على تطبيق واتساب اليوم الخميس: "القوات المسلحة الألمانية (بوندسفير) على أهبة الاستعداد ويمكن أن توفر ما يصل إلى ست طائرات نقل /أيه 400 إم/ حالما تتلقى طلبا لتقديم الدعم".

وأضاف الوزير، أن الطائرات يمكن أن تستخدم لنقل الأفراد والإمدادات إلى فنزويلا وكذلك لتسهيل رحلات النقل الجوي الداخلي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن قوة الزلزالين الذين وقعا مساء أمس بلغت 2ر7 و5ر7 درجة.

وقالت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز، صباح اليوم الخميس، إن 32 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 700 آخرين.

ولفتت رودريجيز، إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع استمرار فرق الإنقاذ في البحث تحت أنقاض المباني المنهارة، ووصول فرق الطوارئ إلى المناطق المنكوبة.